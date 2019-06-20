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Путин в курсе всех имеющихся внутренних проблем – политолог

Политика

Президент не считает ситуацию с падением рейтингов институтов власти тревожной

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Путин в курсе всех имеющихся внутренних проблем – политолог
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Симферополь, 20 июня 2019, 16:29 — REGNUM  По итогам «прямой линии» можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 июня высказал политолог Дмитрий Фетисов.

«Это заметно и по акценту на внутренней политике, и его ответам. Также видно, что президент не считает ситуацию с падением рейтингов институтов власти тревожной, и уверен в нормализации ситуации после реализации национальных проектов», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра обработки сообщений, в первую очередь граждане обращались к президенту с вопросами о проблемах ЖКХ, социальной сферы, образования и экологии.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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