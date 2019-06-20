Путин в курсе всех имеющихся внутренних проблем – политолог

Симферополь, , 16:29 — REGNUM По итогам «прямой линии» можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 июня высказал политолог Дмитрий Фетисов.

«Это заметно и по акценту на внутренней политике, и его ответам. Также видно, что президент не считает ситуацию с падением рейтингов институтов власти тревожной, и уверен в нормализации ситуации после реализации национальных проектов», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра обработки сообщений, в первую очередь граждане обращались к президенту с вопросами о проблемах ЖКХ, социальной сферы, образования и экологии.