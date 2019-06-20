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Совет Евросоюза продлил санкции против России из-за Крыма

Политика

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Совет Евросоюза продлил санкции против России из-за Крыма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Санкции

Брюссель, 20 июня 2019, 16:28 — REGNUM  Совет Евросоюза продлил так называемый «крымский» пакет санкций против Российской Федерации до 23 июня 2020 года. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Главные евробюрократы снова назвали возвращение Крыма в состав Российской Федерации — «незаконной аннексией», хотя всем известно, что жители полуострова провели референдум о самоопределении в соответствии с уставом Организации Объединённых Наций.

Основываясь на своем ложном утверждении, Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.

Стоит отметить, что ранее уже поступала информация о том, что «крымские» санкции против России будут продлены.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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