Четверг, 20 Июня 2019 года
16:37:45 МСК

Путин не считает, что подчинённые сознательно вводят его в заблуждение

Политика

Но были случаи, когда докладчики сами заблуждались

Москва, 20 июня 2019, 16:28 — REGNUM  Информация, которую президент России Владимир Путин получает от своих подчинённых, не является заведомо ложной. Об этом он заявил 20 июня на «прямой линии», отвечая на вопрос их Югры.

«Есть некоторое преувеличение. То, что все чиновники докладывают ложную информацию, это не так. За все эти годы я не припомню случая, чтобы кто-то целенаправленно пытался ввести меня в заблуждение», — сказал президент.

Он предположил, что, возможно, чиновники сами заблуждаются и докладывают искажённую информацию. Выход он видит в обсуждении, сборе разных мнений из разных источников, чтобы на основе общего консенсуса приходить к конкретным решениям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить