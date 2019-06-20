Путин не считает, что подчинённые сознательно вводят его в заблуждение

Москва, , 16:28 — REGNUM Информация, которую президент России Владимир Путин получает от своих подчинённых, не является заведомо ложной. Об этом он заявил 20 июня на «прямой линии», отвечая на вопрос их Югры.

«Есть некоторое преувеличение. То, что все чиновники докладывают ложную информацию, это не так. За все эти годы я не припомню случая, чтобы кто-то целенаправленно пытался ввести меня в заблуждение», — сказал президент.

Он предположил, что, возможно, чиновники сами заблуждаются и докладывают искажённую информацию. Выход он видит в обсуждении, сборе разных мнений из разных источников, чтобы на основе общего консенсуса приходить к конкретным решениям.