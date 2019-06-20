Емельянов: Путин резко одернул завышающих тарифы на вывоз мусора

Москва, , 16:22 — REGNUM Заявления президента РФ Владимира Путина в ходе «прямой линии» о недопустимости свалок и урегулировании цен на вывоз мусора позволят урегулировать ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблемы с вывозом мусора необходимо решить.

Такие заявления главы государства могут поспособствовать разрешению ситуации с завышенными ценами на вывоз мусора, уверен Емельянов.

«Очень надеюсь, что слова президента охладят пыл некоторых чиновников и связанных с ними бизнесменов, которые заявленную государственную задачу по переработке мусора и освобождению городов от мусора пытаются превратить в доходный свечной заводик для личного потребления», — заявил Емельянов.

По его словам, во многих регионах цены операторов на услуги по выводу и переработке мусора многократно завышены.

«В некоторых регионах получается, что чуть ли по 8 литров в день каждый человек, включая малолетних младенцев, выбрасывает мусора. Опять наши чиновники и связанный с ними аффилированный бизнес пытается использовать госзадачу, чтобы набить свои карманы. То, что президент довольно строго их одёрнул, надеюсь, приведёт их в чувство. А если не приведёт, то за этим последуют действия правоохранительных органов», — отметил Емельянов.