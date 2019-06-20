Путин не считает вопросы мелкими, если они касаются судеб людей

Москва, , 16:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин не считает вопросы мелкими, если ни касаются судеб конкретных людей. Об этом он заявил 20 июня на «прямой линии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос прозвучал из Тюменской области. Его автор поинтересовался, когда президент прекратит заниматься частными и мелкими вопросами.

«Это не праздный вопрос. Если они касаются судеб конкретных людей, я не считаю их мелкими», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. «прямая линия» идёт сегодня, 20 июня. Владимир Путин общается с жителями России уже больше четырёх часов.