Конституционный суд признал роспуск Рады Зеленским законным

Киев, , 16:18 — REGNUM Конституционный суд Украины признал конституционным указ нового президента республики Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на источник в суде.

По решению Конституционного суда президент Зеленский имел право досрочно распустить Раду и назначить досрочные выборы. Соответственно, его указ об этом является конституционным.

Известно, что заседание суда по этому делу было закрытым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский распустил Раду сразу после того, как вступил в должность президента Украины. Однако далеко не все действующие депутаты Рады были согласны с этим решением, так как на досрочных выборах мало у кого из нынешнего состава Рады есть шанс снова пройти в парламент.

Группа депутатов фракции «Народный фронт», у которых практически нет шансов на переизбрание, подала иск в Конституционный суд о признании указа президента Зеленского о роспуске Рады неконституционным. Суд не встал на их сторону.