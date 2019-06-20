Четверг, 20 Июня 2019 года
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«Сквозь покрашенную траву видно, что происходит» — Путин

Политика

Президент хотел бы ездить свободно и неузнаваемо, но это невозможно

Владимир, 20 июня 2019, 16:18 — REGNUM  Владимир Путин хотел бы отдыхать свободно и неузнаваемо, но это невозможно. Об этом президент сказал 20 июня в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос из Владимирской области.

«Я езжу по стране. Я хотел бы отдыхать свободно и неузнаваемо, но это невозможно», — отметил президент.

При этом президент отметил, что «точечные» посещения не могут дать полного представления о том, что происходит — страна большая, и информацию нужно иметь из разных источников.

«Но даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит на месте», — добавил Путин.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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