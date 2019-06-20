«Сквозь покрашенную траву видно, что происходит» — Путин

Владимир, , 16:18 — REGNUM Владимир Путин хотел бы отдыхать свободно и неузнаваемо, но это невозможно. Об этом президент сказал 20 июня в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос из Владимирской области.

«Я езжу по стране. Я хотел бы отдыхать свободно и неузнаваемо, но это невозможно», — отметил президент.

При этом президент отметил, что «точечные» посещения не могут дать полного представления о том, что происходит — страна большая, и информацию нужно иметь из разных источников.

«Но даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит на месте», — добавил Путин.