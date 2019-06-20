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Уходящая с поста президент Литвы продолжает грезить войной с Россией

Политика

Завершающая свои полномочия президент Литвы Даля Грибаускайте наложила вето на закон, который позволял изымать оружие у гражданского населения

Вильнюс, 20 июня 2019, 16:10 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте, до конца срока полномочий которой осталось три недели, сегодня, 20 июня, наложила на принятый парламентом Литвы законопроект, который позволял армии и властям в случае военного положения изымать для нужд армии огнестрельное оружие у населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Грибаускайте заявила, что во время войны жители должны иметь возможность бороться с агрессорами самостоятельно, а огнестрельное оружие для этого подходит лучше всего. Более того, по её словам, власти должны поощрять желание простых гражданских лиц бороться с оружием в руках «против оккупантов».

В Литве в настоящий момент зарегистрировано порядка 94 тыс. человек, которые имеют законное право на хранение огнестрельного оружия, при этом на руках у гражданских лиц в общей сложности порядка 174 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Напомним, Грибаускайте в течении практически всех своих двух президентских сроков публично запугивала Литву перспективой «скорой войны с Россией».

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Политическая жизнь Литвы
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