Правозащитники призвали лидеров АСЕАН отреагировать на ситуацию в Мьянме

Бангкок, , 16:05 — REGNUM Ряд правозащитных организаций и групп призвал лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пересмотреть свой подход к кризису беженцев рохинджа в Мьянме, сообщает Sindonews.

Известно, что вопрос о беженцах рохинджа стал главной темой саммита АСЕАН, который стартовал в Таиланде 20 июня.

Ряд правозащитников заявили, что не следует настаивать на репатриации населения рохинджа из Бангладеш обратно в Мьянму до тех пор, пока не будет решена проблема геноцида населения рохиджа со стороны военных в Мьянме.

«АСЕАН необходимо прекратить закрывать глаза на преступления Мьянмы против населения рохинджа», — заявила Ева Сундари, член индонезийского парламента и парламентского совета АСЕАН по правам человека.

«Лидерам АСЕАН не имеет смысла обсуждать вопрос репатриации травмированного населения рохинджа в руки сил безопасности Мьянмы, которые убивают, насилуют и грабят их. Ассоциация обсудит будущее населения рожинджа, не критикуя и не признавая этническую чистку со стороны военных в Мьянме», — отметил директор правозащитной организации Human Rights Watch по Азии Брэд Адамс.

Напомним, наблюдатели со стороны ООН заявили, что военные операции в Мьянме в 2017 году заставили более 730 тыс. мусульман-рохинджа бежать в Бангладеш. По их данным, военные операции были также отмечены массовыми убийствами, изнасилованиями и поджогами деревень.

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