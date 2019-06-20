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Ограничений нет: Путин о женщинах в военной авиации

Политика

Владимир Путин уверен, что девушки смогут освоить все профессии

Краснодар, 20 июня 2019, 15:56 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин уверен, что никаких ограничений для освоения девушками профессии военного летчика нет. Об этом он заявил 20 июня в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос девушек-курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училищ, сообщает ИА REGNUM.

«Ограничений не вижу, в том числе для службы в истребительной авиации. Но подумайте о штурмовой авиации, там очень высокие нагрузки, я вообще не понимаю, как ребята это делают. Но ограничений для девушек не вижу», — сказал Путин.

Глава государства также рассказал, что с 2012 года сам провел в воздухе несколько месяцев.

Отметим, что ранее президент сообщил о том, что готовится решение, которое позволит Нахимовскому училищу принимать на обучение девушек.

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