Путин поблагодарил дагестанцев за сохранение целостности России

Москва, , 15:52 — REGNUM Президент РФ поблагодарил дагестанцев за то, что они сделали для России в 1999 году, когда в Ботлихский район Дагестана вторглись с территории Чечни боевики банды Бассаева и Хаттаба. В ходе «прямой линии» он подчеркнул, что благодаря их подвигу, удалось избежать очень серьезных последствий для страны в целом.

«Мы сохранили территориальную целостность страны благодаря этим людям, которые находятся с нами в прямом эфире в Ботлихе. Я очень благодарен дагестанцам», — заявил Путин.

«…тогда страна находилась в сложной ситуации, и если бы террористы реализовали планы в Дагестане, то потом возникли бы проблемы не только в Дагестане, но и в Поволжье», — подчеркнул президент.

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Напомним, в августе 1999 года около 1500 боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько дагестанских сел. Местные жители сразу же создали отряды самообороны — «интербригады», в которые вошли более четырех тысяч человек. Им удалось до прихода федеральных сил сдерживать нападение террористов.

Бои велись с 7 августа по 14 сентября. В ходе отражения атаки боевиков погибли несколько ополченцев. За мужество и героизм троим участникам ботлихских событий присвоили звание Героя России (двоим посмертно), 106 получили орден Мужества.

Сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» президента РФ с народом. В ходе подготовки к прямому эфиру Владимиру Путину задали около 2 млн вопросов.

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