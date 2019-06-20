Путин обнадежил школьницу, которая хочет стать морским офицером

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM На «прямую линию» Владимиру Путину пришел вопрос от 13-летней школьницы из Иваново, которая мечтает о карьере военно-морского офицера. Однако в настоящее время в Нахимовское училище девушек не принимают, посетовала девочка.

Владимир Путин ответил, что новая учебная площадка Минобороны РФ, которая создается в настоящее время в Петербурге, предусматривает обучение для девушек.

Как поясняет ИА REGNUM, судя по всему, президент имел в виду то, что в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге начнет свою работу филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны России. Учебное заведение для девочек разместится на Бычьем острове в дельте Невы.

Все воспитанницы пансиона будут находиться на полном государственном обеспечении. Приоритет при поступлении в Пансион воспитанниц Минобороны имеют дочери военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших офицеров, ветеранов боевых действий, девочки из неполных семей.

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