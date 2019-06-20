Ростовский губернатор отреагировал на жалобу Путину

Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на жалобу жительницы села Покровское Неклиновского района на горы мусора в населённом пункте. По его словам, вопрос исчерпан.

«Проблема с мусорной площадкой в селе Покровское Ростовской области, фотографию которой показали президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии», известна региональным властям и была решена ранее», — цитирует главу донского региона telegram-канал «Ростов №1».

ИА REGNUM ранее сообщало, что жалобы на реализацию мусорной реформы поступили сегодня, 20 июня, в том числе от жителей Ростовской области на «прямую линию» с президентом РФ. По словам жительницы села Покровское Ксении Б., населённый пункт буквально тонет в мусоре, который коммунальщики не вывозят неделями.

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