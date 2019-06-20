В Латвии будут дискутировать по вопросу о возмещении ущерба евреям

Рига, , 15:49 — REGNUM Законодательная инициатива по возмещению ущерба потомкам евреев, убитых и пострадавших во время Холокоста в Латвии, была отозвана парламентской фракцией «Развитие/За!», сообщает новостной портал rus.lms.lv.

«С учетом мнения наших партнеров по коалиции, что по вопросу о добровольном возмещении жертвам Холокоста не закончены дискуссии и требуется дальнейшее обсуждение, мы, подписавшие законопроект, хотим отозвать поданный документ, чтобы дать возможность вам об этом дискутировать дальше — между парламентскими фракциями и в латвийском обществе», — заявил лидер фракции Даниэль Павлютс с трибуны латвийского парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива предполагала выплату денежных компенсаций для еврейской общины в Латвии в качестве реституции недвижимости, отнятой в середине XX века. Сумма компенсации — 40 млн евро, которую предполагалось выплачивать по частям в период с 2021 по 2030 год. Однако депутаты сейма не поддержали идею включения данного предложения в повестку дня.

Напомним, в современной Латвии тема Холокоста остается одной из самых острых для националистической части политэлиты. Никто не отрицает участие латышей в геноциде евреев, однако ведутся дискуссии в отношении характера, то есть «было ли это добровольно» или «по приказу немцев», а также в отношении масштаба — сколько латышей принимало участие в истреблении еврейского народа.

Всего во время Холокоста было убито 89,5% (70 тыс.) латвийских евреев, а также 20 тыс. евреев, которые привозились в Латвию из других стран. В соседней Эстонии было уничтожено около 8500 евреев, из которых 963 — местные.

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