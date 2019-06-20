Ряд бизнесменов на Украине согласились поддержать соцпрограммы — Зеленский

Киев, , 15:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена крупных бизнесменов, которые согласились профинансировать гуманитарные проекты и социальные программы. Об этом он заявил во время выступления на форуме бизнес-сообщества, сообщил 20 июня телеканал 112.ua.

Зеленский сказал, что достиг договорённостей с Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.

«Остальные где-то прячутся», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины одобряет половина жителей страны.

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