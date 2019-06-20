Четверг, 20 Июня 2019 года
15:56:52 МСК

Ряд бизнесменов на Украине согласились поддержать соцпрограммы — Зеленский

Политика

«Остальные где-то прячутся»

Киев, 20 июня 2019, 15:56 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена крупных бизнесменов, которые согласились профинансировать гуманитарные проекты и социальные программы. Об этом он заявил во время выступления на форуме бизнес-сообщества, сообщил 20 июня телеканал 112.ua.

Зеленский сказал, что достиг договорённостей с Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.

«Остальные где-то прячутся», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины одобряет половина жителей страны.

Читайте также: 50% жителей Украины довольны работой Зеленского — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить