На Украине эксперты сокрушаются: Россия не делает «даже полшага навстречу»

Киев, , 15:37 — REGNUM За последние недели Кремль не сделал «даже полшага» навстречу Украине, чтобы официальный Киев изменил свою санкционную и антироссийскую риторику.

Об этом 20 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Ирина Верещук, комментируя заявления, сделанные президентом Зеленским в ходе визита в Париж и Берлин 17−18 июня.

«Если мы говорим о Российской Федерации, то она ничего не сделала, чтобы риторика изменилась, если мы говорим о санкциях. Зеленский (в ходе визита во Францию и Германию) просил продолжить санкции, не возвращать Россию в ПАСЕ, не допустить «Северный поток — 2»… Хотелось бы услышать новые слова и новые действия Зеленского, но чтобы и Россия сделала хотя бы полшага навстречу… Очевидно, что Зеленский не может молчать о санкциях, если Россия ничего не сделала, чтобы эти санкции были отменены», — пояснила Верещук.

Она напомнила, что Зеленский в ходе визита договорился о проведении заседания «нормандской четверки», причем не исключила, что на этих переговорах появится и президент России Владимир Путин.

«Достигнута договоренность с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Ангелой Меркель о заседании нормандской четверки. Если всё будет хорошо и мы правильно поняли Зеленского, оно произойдет в июле. Это очень хорошо, потому что нормандская четверка не заседала три года. Это и есть прямые переговоры при посредничестве других стран с Российской Федерацией. «Нормандская четверка» не будет заседать без России. Если Путин приедет и будет договариваться, это уже будет первый шаг», — добавила Верещук.

При этом эксперт не исключает, что в итоге ЕС предпримет попытки «отстраниться от проблемы, перебрасывая их исключительно на двусторонний формат Украина — Россия».

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня в Берлине президент Владимир Зеленский заявил, что подготовка к встрече лидеров стран «нормандской четверки» начнется в июле этого года. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что первая встреча советников в «нормандском формате» состоится уже 12 июля 2019 года.

Сегодня, 20 июня, перспективы переговоров в этом формате прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Будет тестом… насколько новые власти (в Киеве) будут договороспособные, насколько мы сможем не только встречаться, а перед каждой встречей обеспечивать на практике всё то, о чём договорились на предыдущей встрече», — сказал глава российской дипломатии.