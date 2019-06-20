Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал новым мэром Курска

Курск, , 15:32 — REGNUM Главой города Курска 20 июня был назначен депутат Госдумы Виктор Карамышев. Как сообщает ИА REGNUM, его выбрали из двух кандидатов путём тайного голосования депутатов горсобрания.

На пост мэра Курска претендовали депутат Курского городского собрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, заместитель главы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов и депутат Государственной думы Виктор Карамышев. Перед конкурсной комиссией кандидаты 17 июня представили программы пятилетнего развития Курска. Наибольшее количество баллов по итогам собеседование получили Виктор Карамышев (389 баллов) и Андрей Телегин (318).

Кандидатуры были вынесены на голосования на заседании Курского городского Собрания. Из 33 депутатов за Карамышева проголосовали 29 человек, два бюллетеня были испорчены, ещё два — погашены в связи с отсутствием двух депутатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности мэра Курска Сергей Малахов 16 мая ушёл в отпуск с последующим увольнением после того, как его работу раскритиковал врио губернатора Роман Старовойт. Малахов проработал в этой должности чуть более месяца. Прошлый мэр Курска Николай Овчаров ушёл в отставку 8 апреля. Он возглавлял городскую администрацию с 2008 года.

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