Назначение на пост председателя Еврокомиссии обсудят в Брюсселе — СМИ

Париж, , 15:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы государств и правительств Европейского союза (ЕС), вероятно, не достигнут соглашения о том, кто займет пост председателя Еврокомиссии в ходе заседания Европейского совета в Брюсселе 20−21 июня, передает BFM TV.

«Думаю, мы должны быть реалистами», — заявил Эммануэль Макрон в интервью BFM TV.

«Самое позднее, у нас должен быть кандидат на пост председателя Еврокомиссии до создания нового парламента в начале июля, а это значит, что мы должны были бы встретиться в конце июня», — пояснил президент.

Известно, что дебаты о назначениях на европейские посты будут доминировать в дискуссиях на двухдневном заседании Европейского совета в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон призвал глав государств и правительств стран ЕС найти компромисс вокруг «сильного и харизматичного» кандидата на пост председателя Еврокомиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пост председателя Еврокомиссии: Макрон призвал найти сильного лидера