Путин: Зеленскому нужна политическая воля для решения проблем

Москва, , 15:15 — REGNUM В ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина спросили о том, хочет ли он сделать первый шаг на встречу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Он талантливый человек, я видел его выступления в КВН в Москве в 2000-х — это было талантливо и смешно. Но сейчас это не комедия, а трагедия. Президенту надо решать проблемы, которые он заявлял в своей избирательной кампании. А президент Украины тем временем во Франции заявил, что не намерен разговаривать с «сепаратистами». Но история конфликтов не знает примеров примирения без прямого диалога. ВСУ продолжают стрелять, блокада Донбасса не снята. Ничего не происходит», — заявил президент РФ.

Путин видит решение проблем в наличии политической воли у президента Украины Зеленского.