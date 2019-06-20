Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин: Зеленскому нужна политическая воля для решения проблем

Политика

Президент РФ прокомментировал отношение к президенту Украины

Москва, 20 июня 2019, 15:15 — REGNUM  В ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина спросили о том, хочет ли он сделать первый шаг на встречу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Он талантливый человек, я видел его выступления в КВН в Москве в 2000-х — это было талантливо и смешно. Но сейчас это не комедия, а трагедия. Президенту надо решать проблемы, которые он заявлял в своей избирательной кампании. А президент Украины тем временем во Франции заявил, что не намерен разговаривать с «сепаратистами». Но история конфликтов не знает примеров примирения без прямого диалога. ВСУ продолжают стрелять, блокада Донбасса не снята. Ничего не происходит», — заявил президент РФ.

Путин видит решение проблем в наличии политической воли у президента Украины Зеленского.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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