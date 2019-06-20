Путин подтвердил, что Медведчук продолжает заниматься освобождением пленных

Киев, , 15:08 — REGNUM В ходе «прямой линии», состоявшейся сегодня, 20 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине.

В частности, отвечая на вопрос украинского журналиста Валерия Швеца, Путин подтвердил, что политик и общественный деятель Виктор Медведчук продолжает заниматься вопросами освобождения удерживаемых лиц.

«Во-первых, эти вопросы (переговоры по освобождению удерживаемых лиц. — Ред.) никогда не исчезают из нашего поля зрения. Особенно это касается проблем людей, оказавшихся в местах лишения свободы либо в каких-то подобных местах, не лучше, чем тюрьма. И действительно, Виктор Владимирович Медведчук этим занимался — и по просьбе бывшего президента Украины господина Порошенко, и самостоятельно. Но началось все по просьбе президента Порошенко. Но действительно, Виктор Владимирович все это близко к сердцу принимает, все эти проблемы», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что на недавней встрече с Медведчуком поднимался вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива.

«Ставил (Медведчук. — Ред.) вопрос об освобождении еще конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ», — отметил президент России.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии были освобождены 485 человек, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко. Однако по вине бывшего президента Украины Петра Порошенко, уже довольно продолжительное время никаких обменов между сторонами не происходило.