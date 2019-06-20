Путин ответил «Гоблину» про наказание за фейковые новости

Москва, , 15:11 — REGNUM На «прямой линии» президента живущий в Петербурге известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков («Гоблин») задал президенту России вопрос о возможном введении уголовной ответственности за распространение в соцсетях и СМИ фальшивых сведений.

В качестве примера Пучков напомнил о ситуации, сложившейся после взрыва на промышленном предприятии в Дзержинске, когда распространялись лживые слухи о радиоактивном излучении и заражении местности.

«Теперь можно нести любой бред и называть это новостями: то в Дзержинске конец света наступает, то человека при жизни возьмут и похоронят», — возмутился Пучков, добавив, что молодые люди часто «попадаются» на эти фальшивки и распространяют их дальше.

«У нас вообще долгое время не было никакой ответственности, теперь введена административная. Проблема действительно существует, она становится более острой», — признал Владимир Путин.

Он напомнил о непрекращающейся волне ложных звонков о «заминировании», которая угрожает объектам транспорта, крупным торговым объектам и другим местам массового пребывания людей.

«Это приводит к материальным потерям, может вызвать беспокойство общества в целом. Речь идет о целенаправленном распространении заведомо ложной информации. Мы посмотрим на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом можно будет сделать вывод, достаточно ли этого (административной ответственности, — прим. ред.), или что-то надо сделать дополнительно», — резюмировал Владимир Путин.