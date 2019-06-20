Четверг, 20 Июня 2019 года
15:10:45 МСК

Послом Армении в Узбекистане назначен Арам Григорян

Политика

20 июня президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении послом в Черногорию Ашота Овакимян

Ереван, 20 июня 2019, 15:10 — REGNUM  Арам Григорян назначен послом Армении в Узбекистане. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян, сообщает 20 июня издание «Арменпресс» со ссылкой на аппарат главы государства.

В указе президента отмечается, что при назначении посла за основу было принято предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Григорян назначен посол в Узбекистане с резиденцией в Ереване.

Напомним, 20 июня президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении послом в Черногорию Ашота Овакимян, который совмещает пост посла в Чехии, Словении и Хорватии.

Читайте также: Вызов посла России в МИД Армении СМИ называют беспрецедентным событием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить