Послом Армении в Узбекистане назначен Арам Григорян

Ереван, , 15:10 — REGNUM Арам Григорян назначен послом Армении в Узбекистане. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян, сообщает 20 июня издание «Арменпресс» со ссылкой на аппарат главы государства.

В указе президента отмечается, что при назначении посла за основу было принято предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Григорян назначен посол в Узбекистане с резиденцией в Ереване.

Напомним, 20 июня президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении послом в Черногорию Ашота Овакимян, который совмещает пост посла в Чехии, Словении и Хорватии.

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