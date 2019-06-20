Четверг, 20 Июня 2019 года
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Изъятие земли за заросли и мусор нарушает Конституцию — Крашенинников

Политика

И неэффективно

Москва, 20 июня 2019, 14:56 — REGNUM  Предложения Минэкономразвития об изъятии земельных заросших и замусоренных участков не соответствуют Конституции и не отвечают критериям справедливости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Концепция не отвечает конституционным критериям справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, не обеспечивает гарантии охраны собственности законом, вытекающие из принципа неприкосновенности собственности, а потому противоречит Конституции РФ и установленным в ее развитие основным началам гражданского законодательства, отмечает парламентарий.

«Предлагаемые меры, помимо того, что противоречат основным конституционным принципам и правилам гражданского законодательства, являются также неэффективными и возлагают на органы государственной власти дополнительное бремя, в том числе финансовое», — отметил Крашенинников.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законодательную инициативу МЭР.

Законопроектами предусмотрены изменения в Гражданский кодекс, Земельный кодекс и федеральный закон «О пожарной безопасности», которыми вводится механизм принудительного изъятия земельных участков у граждан и юридических лиц в случае несоблюдения ими требований пожарной безопасности. Критериев нарушений, влекущих столь тяжкие последствия, законопроект не предусматривает, отнеся этот вопрос на уровень подзаконного акта.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об изъятии участков с нескошенной травой подготовило МЭР

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