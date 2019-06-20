Путин рассказал, где проходят границы его терпения

Москва, , 15:02 — REGNUM Вопиющие случаи срыва поручений главы государства происходят и влекут за собой последствия. Однако стремится нужно не к наказанию, а к достижению результата, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Главу государства спросили о чувствах, которые он испытывает при невыполнении своих поручений, и о том, где проходят границы его терпения. Путин отметил, что не раз отвечал на подобный вопрос.

По его словам, в его положении самое простое — «махать шашкой, выгонять, увольнять, выносить строгие выговоры». Такие меры применяются в вопиющих случаях.

«Но если кто-то чего-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина», — сказал Путин.

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