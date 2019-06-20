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Путин о ситуации в 90-е годы: Россия была на грани развала

Политика

В 90-е Россию довели до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала

Путин о ситуации в 90-е годы: Россия была на грани развала
Brian Kelley
Россия 1990-х. Граждане на улице продают свое имущество

Москва, 20 июня 2019, 14:32 — REGNUM  В 1990-х годах Россия была на грани развала и потери суверенитета, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

По словам главы государства, когда люди берут на себя ответственность, в том числе и за «принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений», это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью укрепление страны и улучшение жизни людей.

«Хочу отметить, что за это время (90-е годы) у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что в 90-е годы в России была утрачена «оборонка», практически развалены Вооруженные силы. Страну довели до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, в Москве проходит прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным.

Вопросы главе государства можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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