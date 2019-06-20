Миронов: «Прямая линия» Путина — это приговор «Единой России»

Москва, , 14:30 — REGNUM Большая часть обращенных к президенту РФ Владимиру Путину вопросов находится в компетенции региональных и муниципальных властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Эта приговор «Единой России», которая, монополизировав власть, демонстрирует неспособность либо нежелание решать волнующие население проблемы. С годами они только накапливаются и вызывают все большее раздражение людей», — подчеркнул Миронов.

Во время «прямой линии» президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, куда страну «ведет эта банда патриотов из «Единой России». По словам президента, у власти стоят «зрелые люди», цель политической карьеры и жизни которых — укрепление страны и улучшение жизни людей. Они берут на себя ответственность в том числе за непопулярные, но нужные решения.

Путин не хотел бы назвать «бандой» тех, «кто стоял у руля в 90-х годах», но напомнил, что в тот период в России была развалена социальная сфера, экономика, оборонка, а страна оказалась на грани гражданской войны, утраты суверенитета и развала.