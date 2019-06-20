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Путин пообещал расширить географию выезда сотрудников МВД

Политика

Не все сотрудники МВД владеют секретами

Путин пообещал расширить географию выезда сотрудников МВД
MIKHEIL
Пляж

Москва, 20 июня 2019, 14:28 — REGNUM  Сотрудникам МВД разрешат отдыхать в большем количестве стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Несколько дней назад этот вопрос обсуждался с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Не все сотрудники МВД владеют секретами, отметил Путин.

«Поэтому мы договорились о том, чтобы расширить географию возможного выезда сотрудников МВД за границу», — сказал он.

При этом глава государства напомнил, что служба во внутренних органах, наряду с особыми полномочиями, сопряжена с ограничениями. Люди должны сделать выбор, хотят ли они работать с ограничениями или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня глава МВД подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам ведомства выезжать в Турцию и Таиланд. Ранее им разрешали выезжать для отдыха в страны СНГ, Китай, Вьетнам и на Кубу.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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