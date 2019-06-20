Журнал Forbes оценил экономическую политику президента Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:41 — REGNUM Журнал Forbes Africa спрогнозировал переход Танзании в эшелон стран со среднеразвитой экономикой благодаря политике президента страны Джона Магуфули, направленной на выход из числа наименее развитых стран к 2025 году.

Специальный выпуск журнала Forbes Africa для Танзании был посвящен успехам правительства пятого созыва. В нем было опубликовано интервью с президентом Магуфули и экспертные мнения о развитии восточноафриканской страны.

По мнению журналистов, президент Магуфули — это «Тингатинга» (Эдуардо Тингатинга — известный в Африке танзанийский художник, создавший свой стиль живописи, который впоследствии был назван его именем) в реализации того, во что он искренне верит. Журналисты отметили успешное завершение строительства современной железной дороги Standard Gauge, расширение портовой инфраструктуры, ремонт автомагистралей, реализованные во время нахождения Магуфули у власти.

Также отмечается привлечение большего количества иностранных инвесторов, что оказывает положительное влияние на экономическое развитие.

В Forbes отметили, что особый вклад в успех правительства пятого созыва внес масштабный проект развития страны к 2025 году и предвыборные лозунги правящей партии «Революционная партия Танзании» (ССМ).

С момента прихода Магуфули к власти в 2015 году экономика Танзании стремительно растет, если сравнивать с предыдущими годами, отмечают сотрудники СМИ.