Правительство Индонезии надеется на вступление Восточного Тимора в АСЕАН

Джакарта, , 14:25 — REGNUM Правительство Индонезии надеется на позитивное развитие процесса вступления Восточного Тимора в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом, как сообщает Antaranews, заявил генеральный директор по сотрудничеству АСЕАН МИД Индонезии Джозе Таварес.

«Этот процесс продолжается с 2011 года, поэтому мы надеемся на действия, непосредственно направленные на результат», — заявил Джозе Таварес в Джакарте.

По его словам, в отношении готовности Восточного Тимора вступить в АСЕАН проводилась независимая оценка в трех основных областях: безопасности, социокультурной и экономической.

«По итогам независимой оценки были даны положительные рекомендации для вступления Восточного Тимора в АСЕАН. Однако вопрос о процессе членства Восточного Тимора не будет обсуждаться в этом году», — отметил Джозе Таварес.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — это политическая, экономическая, культурная региональная межправительственная организация, созданная в 1967 году и объединяющая 10 стран региона (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор по сотрудничеству АСЕАН МИД Индонезии Джозе Таварес выразил надежду на принятие главами государств стран АСЕАН совместной концепции Индо-Тихоокеанского региона.

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