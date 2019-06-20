Премьер-министр Эфиопии вновь посетит Судан

Хартум, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вновь посетит Судан для продолжения обеспечения переговоров между военным советом и лидерами протестующих, передает RFI Kiswahili.

Ахмед сообщил, что летит в Судан с тем, чтобы призвать враждующие стороны изменить свои позиции о том, как следует разделить властные полномочия в переходный период.

Напомним, что 7 июня Ахмед уже посещал Судан. Он провел встречу с представителями оппозиции и членами переходного военного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти от переходного военного совета к гражданскому правительству.