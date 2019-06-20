Путин: «Мы в первую очередь должны подумать о гражданах России на Украине»

Москва, , 14:07 — REGNUM В ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным вопрос задал журналист из Киева о перспективе минских соглашений после выборов президента на Украине и проблеме обмена заключенными в России и на Украине.

Путин отметил, что проблемы людей, находящихся в местах лишения свободы стоят всегда остро. По словам президента РФ, Виктор Медведчук всегда остро отстаивает интересы украинских граждан, однако он считает, что проблему надо решать в комплексе, так как на Украине также есть много заключенных граждан России.

«Мы в первую очередь должны подумать о гражданах России на Украине», — заключил президент России.