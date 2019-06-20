Украинца осудили за призывы присоединения Волыни к Польше

Станислав Стремидловский, , 14:07 — REGNUM

Ряд аграрных предприятий Сумской области в 2019 году отказались от выращивания гречки из-за высоких запасы прошлогоднего урожая и падения рентабельности, передает «Панорама» (Сумы). Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Северо-Востока НААН Украины Николая Бондаренко. По его словам, в крупнейших сельскохозяйственных фирм Сумского района, где выращивается гречка, в этом году засевать не стали культуру. Он добавил, что остатки гречки предприятия «Гарант» составляют 700 тонн. Предприятие не продает культуру, поскольку ее предлагают очень низкую цену.

В Суботове археологи обнаружили склеп, который может быть усыпальницей Богдана Хмельницкого, которую ищут более 300 лет, сообщает «Провінція» (Черкассы). Исследования проводили ученые по заказу общественной организации «Фонд Большой Погреб», которая названа в честь поэмы Тараса Шевченко, в которой есть упоминание о безуспешных поисках могилы Хмельницкого. Помогает в поисках праха гетмана Православная церковь Украины — работа ученых благословил митрополит Епифаний, а оргкомитетом поисков руководит черкасский митрополит Иоанн. Согласно официальной версии, Хмельницкий умер 27 июля 1657 в Чигирине. Похоронили гетмана в родовом поместье в субботу в склепе Ильинской церкви 25 августа. Однако впоследствии появилась версия об уничтожении могилы Хмельницкого польскими войсками в 1664 году. Современные ученые не очень склонны доверять ей, поскольку она не имеет никаких исторических подтверждений и больше смахивает на легенду, которую усиливала несостоятельность попыток найти могилу гетмана.

Памятник маршалу Жукову в Харькове будет восстановлен, информирует «Редпост» (Харьков). Об этом заявил харьковский мэр Геннадий Кернес во время 27-й сессии Харьковского городского совета VII созыва, состоявшейся 19 июня. «Бюст маршала Жукова, который был нахально свален, будет восстановлен. И я надеюсь, что больше такое не повторится, когда малолетки начинают обижать людей. Поэтому я предлагаю обеим сторонам — и тем, кто за, и кто против: давайте вести себя толерантно! Ведь мы живем в одном городе», — призвал Кернес. По его словам, любые решения, касающиеся жизни города, будут приниматься демократическим путем. «Все будет решаться методом «за — против». И меньшинство в таком случае должно подчиниться. Иначе не будет», — подчеркнул мэр. Также на сессии Харьковского городского совета было принято решение о возвращении исторического названия проспекту Маршала Жукова, которому в 2016 году было присвоено имя Петра Григоренко. За проголосовали 59 депутатов горсовета.

Как оказалось, наиболее сильный удар по экономике трубных предприятий Днепропетровской области нанес запрет на ввоз… эмалированной посуды, который был введен в апреле 2019 года, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Об этом говорил в ходе пресс-конференции Денис Морозов, член правления компании «Интерпайп». По его словам, «30% эмалированной посуды мы поставляли в Россию. Удар по эмалированной посуде был сильнее, чем по трубам». Издание заявляет, что «этот запрет пролоббировал Керченский металлургический завод, «отжатый» сепаратистами у Рината Ахметова». Новомосковский трубный завод, входящий в компанию «Интерпайп», выпускает эмалированную посуду еще с советских времен. Она была брендом предприятия и славилась не только в СССР, но и во всем мире.

Украинский концерн «Мотор Сич» планирует разработать большой грузовой вертолет, способный поднимать 16 тонн или перевозить до 36 десантников, пишет «Новый день» (Запорожье). Об этом на крупнейшем международном авиакосмическом салоне Paris Air Show-2019 в Ле-Бурже во Франции, который начал свою работу 17 июня, рассказал журналистам глава концерна Вячеслав Богуслаев. «Мы идем в другую нишу. Мы не хотим конкурировать там, где уже есть традиционно. Наш вертолет будет поднимать не 10 тонн, и не 13 тонн, а 16 тонн (вероятно имеется в виду максимальный взлетный вес, а не грузоподъемность). Он будет перевозить не 18−20 десантников, а 32−36», — отметил Богуслаев. Стоит отметить, что такие параметры значительно превышают возможности вертолетов Ми-8 / Ми-17 советского и российского производства (максимальная взлетная масса — 12−13 тонн, пассажировместимость 24−27 десантников) и французских машин Airbus Helicopters H225 Super Puma (максимальная взлетная масса — 11,5 тонн, пассажировместимость до 29 десантников). Однако они меньше возможности советского многоцелевого транспортного вертолета Ми-26, который может перевозить до 80 десантников и имеет грузоподъемность в 20 тонн при максимальной взлетной массе в 56 тонн.

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион обратился к секретарю Полтавского горсовета Александру Шамоте с просьбой не застраивать территорию бывших складов, где во время нацистской оккупации случились массовые расстрелы евреев, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Шамота свою позицию озвучил уже сейчас: «Мы готовы к тому, чтобы определенный орган указал нам, где можно и где нельзя строить. Однако все должны понимать, что в центре города не будет амброзии и мусора. Городские власти и управление земельных ресурсов готовы к диалогу». Также Шамота не исключает возможности приезда посла, чтобы объяснить ему позицию городских властей. Напомним, что земли бывших складов хотят выставить на аукцион для дальнейшего строительства нового микрорайона. На упомянутых участках в период оккупации Полтавы солдатами нацистской Германии в период с сентября 1941 по сентябрь 1943 года были пытки, уничтожение мирного населения, военнопленных, массовые расстрелы десятков тысяч человек. Количество погибших достигает 15 000 человек. Поэтому часть граждан против строительства на этой территории. Власти Полтавы взяли паузу.

BukNews (Черновцы) об обнаружении в реке Днестр холерных эмбрионов: «Забили тревогу. Забегали на всех уровнях туда-сюда, осознавая смертельную опасность для всего сущего. И не только от того, что водится в гнилой воде Днестра, но и для человеческой жизни. Ведь водицей Днестра сегодня пользуются жители Молдовы и Одессы-мамы. А что у нас, на нашем участке Днестра и водохранилища протяженностью 202 километра, где вода давно пахнет гнилью и в которую боязно даже ногой ступить?.. Бывшая одной из самых чистых рек Европы на глазах превращается в сточную канаву. Причин много: это и тотальная загрязненность водоема, а самая главная из них — создание самого водохранилища, которое с каждым годом приносит больше беды, чем пользы от тех киловатт… Имеем холеру — своеобразную чуму, от которой вряд ли можно спасаться. Как и нет гарантий, что не сегодня-завтра ее обнаружат также и в акватории нашей водоема, до отказа заиленной и заросшей губительными водорослями. А мы тем временем еще и водичку из реки Днестр используем, которая журчит в краниках наших местных домов».

«За Збручем» (Тернополь) информирует о том, за какие партии будут голосовать украинцы. Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 8−12 июня 2019 года, 35% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 36% — противоположного мнения, еще 30% не определились. Динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается. Относительно больше оптимистов наблюдаются среди жителей Юга, молодых респондентов, избирателей партий «Слуга народа», «Сила и честь», а также «Голос». Зато сторонники партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» наиболее пессимистичны в этом вопросе. 77% выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля. Еще 12% отметили, что скорее готовы участвовать, 8% не будут голосовать, 3% не определились. Лидером электоральных симпатий является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,1%), партия «Голос» (8,1%), «Батькивщина» (7,3%), «Европейская солидарность» (5,0%). Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% — противоположного мнения, еще 38% пока не смогли сформировать свое отношение к нему. Половина опрошенных ожидают от Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе. 38% имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% ждут повышения социальных стандартов, 19% наказание виновных в коррупции чиновников, 17% отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% повышение качества медицины, 13% активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% налаживания сотрудничества с Россией, 12% укрепления украинской армии, 10% объединения страны. Ожидания прекращения войны в Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах. Несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшению влияния олигархов на политику и налаживание отношений с Россией фиксируется среди жителей Юга и Востока. Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции, выше ожидания на Западе и Юге, отмены неприкосновенности народных депутатов — в Центре, повышение качества медицины — на Юге, активизации сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепления украинской армии — на Западе.

Волынянина наказали за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк). Он распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также призывал к объединению волынских земель с Польшей. 23-летний житель Любомльского района получил обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Городской суд признал волынянина виновным в совершении этого преступления. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с установлением годовалого испытательного срока.

Настоятель храма святого Климентия Шептицкого отец Севастьян Дмитрух требует вернуть церкви здание бывшего монастыря, расположенного рядом и который сейчас использует Львовский государственный университет внутренних дел, пишет Zaxid.net (Львов). Священник угрожает объявить голодовку. Городской совет пообещал университету выделить другое помещение, чтобы он освободил сакральное сооружение для религиозных нужд, однако МВД от этого предложения отказывается. Отец Севастьян заявил, что готов начать голодовку.

Недавно Херсон «украсило» множество билбордов с изображением поверженного на выборах экс-президента Петра Порошенко, который призывает выбрать НАТО и Европейский союз, присоединившись к партии «Европейская солидарность» (ПЕС), отмечают «Херсонцы» (Херсон). По сути, это обращение к избирателям с просьбой поддержать не обещанный пять лет европейский уровень жизни людей, а перекрашенную партию Порошенко, катастрофически теряющую рейтинг, накануне предстоящих парламентских выборов. Что касается Евросоюза, то здесь, пожалуй, возражений, против реальных — не обещанных, европейских стандартов особых нет, а вот о вступлении в НАТО стоит поразмышлять… Как и по всей Украине, среди херсонцев есть и яростные сторонники НАТО, и его категорические противники. Количественное соотношение между ними неизвестно, так как серьезных социологических исследований на эту тему в области в последнее время не проводилось. И поэтому отдать предпочтение кому-либо из них пока не представляется возможным. Но не является секретом, что настоящее время российские ракеты уже нацелены на все военные объекты США и НАТО, расположенные на Западе. Далеко не случайно, что такие «не бедные» европейские страны, как Австрия, Швеция, Ирландия, Швейцария, Финляндия, предпочли сохранить нейтральный статус, просчитав все вероятные последствия. А главный удар примет на себя натовская Европа и, в первую очередь, Украина, оказавшись на самой передовой линии фронта. Не лучше ли воспользоваться опытом Финляндии или Австрии?

«Таймер» (Одесса) изучил, как работает современный одесский рынок наркотиков. Революцию в мир наркоторговли принесли две вещи: во-первых, развитие мобильных технологий, во-вторых, глобализация, открывшая для украинского рынка простой доступ к продукции среднеазиатской индустрии «черной фармакологии». Именно там, а чаще всего в Китае, производят те самые «соли», рекламой которых буквально испещрены гаражи и стены Одессы в спальных районах. Торгуют, конечно, не только ими: нередко предлагают, например, более традиционную марихуану или ее синтетические аналоги — «спайсы». Классические же наркотики, например, долго державший пальму первенства героин, постепенно отходят на второй план, оставаясь уделом более закрытых сообществ. А вот «соли» — массовый товар, стремительно завоевавший отечественный рынок. Ключевая причина — цена: 1 грамм стоит порядка 500 гривен, и для начинающих этого достаточно на несколько человек. В принципе, интернет-дилеры предлагают и более традиционные вещества: амфетамин, героин или кокаин. Что же до тех партий кокаина и других классических веществ, которые время от времени обнаруживают и изымают пограничники, Служба безопасности Украины и другие правоохранители, то они, как правило, предназначаются для европейского рынка с более платежеспособными покупателями. Поставки синтетических наркотиков же осуществляются зачастую обычной почтой, их часто маскируют под бытовую химию и другие подобные вещества. Связь между продавцом и покупателем осуществляется через мессенджеры, обеспечивающие высокую степень анонимности, например, Телеграм или Jabber. Оплата — через различные системы электронных платежей и с помощью платежных терминалов. В России популярны биткоины, в Одессе они практически не распространены.