Освобождению косаток мешают «большие деньги» — Путин

Москва, , 13:58 — REGNUM Сложности с «китовой тюрьмой» в Приморском крае связаны в том числе с высокой стоимостью косаток. Интересантов в этом деле очень много, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

По его словам, проблема с морскими животными понятна, известно и то, почему возникают сложности с выпуском косаток на волю: стоимость косаток составляет около $100 млн.

«Интересантов очень много. Там, где большие деньги, всегда сложности с решением», — объяснил глава государства.

Читайте также: Косаток из «китовой тюрьмы» готовят к выпуску в море

Вице-премьер министр РФ Гордеев рассказал о взятии общественно значимой проблемы с косатками под контроль. Животных переместят в естественную среду обитания, это займет около четырех месяцев. Косаткам понадобится реадаптация.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из бухт в Приморье многие месяцы томятся больше ста морских животных: косаток и белух. В феврале президент поручил решить проблему с «китовой тюрьмой» в короткие сроки, однако животные до сих пор остаются в ней.

Подробнее: «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости