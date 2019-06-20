Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин: Атака на Huawei — отражение политики сдерживания Китая

Политика

«То же самое будет происходить и с Россией»

Путин: Атака на Huawei — отражение политики сдерживания Китая
VistaCraft
Huawei

Москва, 20 июня 2019, 13:50 — REGNUM  Цель атаки Соединенных Штатов на китайскую компанию Huawei — это попытка сдерживания развития Китая, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

«Смысл атаки на Huawei — сдерживание развитие Китая, — отметил глава государства. — То же самое будет происходить и с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США в середине мая ввело санкции против Huawei, фактически перекрыв компании доступ к закупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайским производителем уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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