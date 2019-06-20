Зеленский собирает вещи и переезжает: все подробности

Киев, , 13:52 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского представила концепцию создания принципиально нового президентского офиса вместо нынешней администрации главы государства.

Соответствующее заявление было сделано сегодня, 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, глава администрации президента Андрей Богдан пообещал, что на переезд и создание новой рабочей зоны офиса президента не будет потрачено «ни копейки» из государственного бюджета.

«Мы пришли с концепцией реформирования администрации президента, реформирования как материальной (это помещения и все что мы видим вокруг), так и ментальной реформы: превращение администрации президента из рудимента советской системы в современный европейский офис президента Украины… Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом. Основной задачей которого является организация правовой, консультационной, информационной, экспертно-аналитической и другой поддержки, определенной в Конституции полномочий. Это большая реформа администрации президента — создание современного офиса европейского государства, который помогает президенту в его деятельности», — пояснил журналистам Богдан

«При этом мы настроены на уменьшение финансирования (офиса президента — ред.), которое тратит бюджет Украины», — добавил Владимир Зеленский.

По словам Богдана, финансирование работы офиса президента Украины будет осуществляться не только за счет средств из госбюджета, но и за счет грантов Европейского союза.

«Это (финансирование офиса президента — ред.) будет за счет грантов европейских организаций — Европейского союза. Это дает нам возможность увеличивать зарплаты и не давать дополнительную нагрузку на государственный бюджет», — уточнил Богдан.

Кроме того, заместитель главы АП Руслан Рябошапка рассказал, что офис президента больше не будет курировать работу правительства.

«Мы превращаем Администрацию президента, которая занималась кураторством над разными государственными институциями и была параллельной Кабинету министру, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента. Мы создаем директорат по определенным отраслям. Он будет осуществлять анализ: а) анализ политики, что происходит в стране, б) будут предлагать президенту, каким образом можно влиять на ситуацию и решать проблемы, которые сегодня существуют», — рассказал Рябошапка.

Зеленскому показали схему нового офиса, который будет расположен в Украинском доме (бывший музей Ленина на Европейской площади в центре Киева). В частности, по предварительным данным, офис президента займет 8000 кв.м. на 650 человек. При этом здание будет оборудовано солнечными батареями, тепловыми насосами и фонтанами.

Президент отметил, что в здание нынешней администрации на улице Банковой переедет Национальный художественный музей Украины.

Сроки переездов и размер финансирования этой операции в лагере президента Украины пока не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский заявил о необходимости разгрузить правительственный квартал и перенести администрацию на окраину Киева. Для размещения АПУ рассматривалось несколько вариантов помещений.

В свою очередь, первый заместитель главы АП Сергей Трофимов заявил, что в нынешнем здании «очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме».

«Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности — потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции… У команды Зеленского появилось огромное желание каждый месяц встречаться с людьми и экспертами, которые их чему-то бы научили», — отметил он.