Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин не верит, что Запад изменит отношение к РФ

Политика

Ради достойной жизни нужно самим становиться сильнее

Путин не верит, что Запад изменит отношение к РФ
Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР
Противостояние

Москва, 20 июня 2019, 13:41 — REGNUM  Фундаментальные изменения в отношении западных стран к России вряд ли произойдут. Ради достойной жизни нужно самим становиться сильнее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

По его словам, даже если пойти на условия Запада вопреки своим интересам, вряд ли будет хороший результат. Так, Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу, однако против этой страны введены повышенные пошлины, то есть те же санкции.

«То же самое происходит и будет происходить в отношении России. Если мы хотим занять достойное нас место под Солнцем, мы просто должны становиться сильнее», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что из-за санкций Россия с 2014 года недополучила $50 млрд, тогда как Евросоюз потерял $240 млрд, США — 17 млрд, Япония — 27 млрд. Потери сказываются на экономике этих стран, они теряют российский рынок.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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