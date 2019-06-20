Путин не верит, что Запад изменит отношение к РФ

Москва, , 13:41 — REGNUM Фундаментальные изменения в отношении западных стран к России вряд ли произойдут. Ради достойной жизни нужно самим становиться сильнее, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

По его словам, даже если пойти на условия Запада вопреки своим интересам, вряд ли будет хороший результат. Так, Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу, однако против этой страны введены повышенные пошлины, то есть те же санкции.

«То же самое происходит и будет происходить в отношении России. Если мы хотим занять достойное нас место под Солнцем, мы просто должны становиться сильнее», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что из-за санкций Россия с 2014 года недополучила $50 млрд, тогда как Евросоюз потерял $240 млрд, США — 17 млрд, Япония — 27 млрд. Потери сказываются на экономике этих стран, они теряют российский рынок.

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