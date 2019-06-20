Посол Индонезии рассказал о важности экономического соглашения с ЕС

Джакарта, , 13:33 — REGNUM Посол Индонезии в Бельгии Юрий Октавиан Тамрин подчеркнул важность соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Индонезией и Европейским союзом (ЕС), сообщает Antaranews.

«Это важно для нас, потому что подобное соглашение есть у наших конкурентов, у Сингапура и Вьетнама», — заявил посол на публичной лекции в университете BINUS в Джакарте, добавив, что без соглашения Индонезии будет сложно конкурировать с другими странами на европейском рынке.

Юрий Октавиан Тамрин отметил, что соглашение между Индонезией и ЕС может быть очень амбициозным договором, поэтому Индонезия должна быть осторожной в переговорах, чтобы достичь сбалансированного и взаимовыгодного соглашения для обеих сторон.

Напомним, переговоры между представителями Индонезии и Европейского союза по соглашению о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве начались в Брюсселе (Бельгия) в сентябре 2016 года. Спустя три года стороны вступили в восьмой раунд переговоров.

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