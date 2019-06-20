Число кандидатов на пост челябинского губернатора выросло до 11

Челябинск, 20 июня 2019, 13:17 — REGNUM В Челябинской области количество кандидатов на пост губернатора достигло 11. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.
20 июня свои документы подал Александр Комиссаров. Он идёт на выборы самовыдвиженцем.
Комиссаров известен в Челябинске как тренер по рукопашному бою и активист. Также он состоит в движении «Социальная справедливость России».
Теперь ему предстоит собирать подписи граждан и проходить муниципальный фильтр. Напомним, выборы пройдут 8 сентября.