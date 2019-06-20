Четверг, 20 Июня 2019 года
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Число кандидатов на пост челябинского губернатора выросло до 11

Политика

Документы в избирком сдал ещё один самовыдвиженец

Челябинск, 20 июня 2019, 13:17 — REGNUM  В Челябинской области количество кандидатов на пост губернатора достигло 11. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

20 июня свои документы подал Александр Комиссаров. Он идёт на выборы самовыдвиженцем.

Комиссаров известен в Челябинске как тренер по рукопашному бою и активист. Также он состоит в движении «Социальная справедливость России».

Теперь ему предстоит собирать подписи граждан и проходить муниципальный фильтр. Напомним, выборы пройдут 8 сентября.

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Выборы губернатора Челябинской области — 2019
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