Число кандидатов на пост челябинского губернатора выросло до 11

Челябинск, , 13:17 — REGNUM В Челябинской области количество кандидатов на пост губернатора достигло 11. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

20 июня свои документы подал Александр Комиссаров. Он идёт на выборы самовыдвиженцем.

Комиссаров известен в Челябинске как тренер по рукопашному бою и активист. Также он состоит в движении «Социальная справедливость России».

Теперь ему предстоит собирать подписи граждан и проходить муниципальный фильтр. Напомним, выборы пройдут 8 сентября.