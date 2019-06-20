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Зеленский намерен изменить название и адрес своей администрации — СМИ

Политика

Администрацию переименуют в офис

Киев, 20 июня 2019, 12:52 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский в течение года переименует администрацию президента и переместит её в здание Украинского дома в Киеве (бывший музей Ленина). Об этом заявили в пресс-службе президента Украины, сообщило информационное агентство УНИАН.

Зеленскому представили проект размещения президентской администрации при посещении Украинского дома.

«Мы отходим от названия администрация и переходим к термину, который является более современным, более европейским — офис главы государства, офис президента», — заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

В пресс-службе отметили, что переезд возможно состоится до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава аппарата президента Украины Андрей Богдан заявил, что после переезда администрации, в старом здании на улице Банковой могут сделать музей.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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