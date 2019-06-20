«Нас лишают достоинства, тревожные дни!»: спикер Рады Парубий — в панике

Киев, , 12:47 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий, открывая заседание украинского парламента сегодня, 20 июня, заявил, что «страна живет в тревожные дни, происходят попытки реванша», передает корреспондент ИА REGNUM.

Парубий перечислил депутатам, какие конкретно проблемы его волнуют, отдельно остановившись на ситуации в Харькове.

«В Харькове проспекту, который назван именем украинского героя Павла Григоренко, возвращают имя украинофоба Жукова. Это происходит в нарушение закона о декоммунизации. Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов», — заявил спикер Рады.

Также он отметил, что «ведутся разговоры» об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного, и пожаловался на то, что «нас уже лишают достоинства», когда назначают профессором Национального университета имени Тараса Шевченко «придворного юриста Януковича» (речь идет об Андрее Портнове, который восстановился на кафедре конституционного права юридического факультета в Киевском национальном университете имени Шевченко — ред.).

Отдельно он остановился на религиозной сфере, призвав Киевский окружной административный суд «сдать экзамен на государственность и украинскость и однозначно подтвердить законность регистрации Православной церкви Украины».

В завершение Парубий призвал «мобилизовать все государственнические силы, чтобы остановить реванш».

ИА REGNUM напоминает, что Парубий, занявший пост спикера Рады по квоте партии «Народный фронт», на досрочные выборы идет в списке партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» на одной из первых позиций.

«В списке мой большой друг — Андрей Парубий», — сказал Порошенко на съезде своей политсилы.