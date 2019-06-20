Жители смоленского Рославля пожаловались Путину на здравоохранение

Рославль, Смоленская область, , 12:43 — REGNUM Жители Рославля Смоленской области обратились к президенту с просьбой решить проблемы с очередью к узким специалистам. Прямое включение из детской поликлиники города состоялось в эфире «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

О проблеме с записью к узким специалистам рассказала молодая мама Светлана Векшина — по ее словам, к тем специалистам, которые есть, сложно попасть — даже при записи приходится отсиживать живую очередь. Но некоторых специалистов в поликлинике даже нет, а ехать в Смоленск с маленьким ребенком проблематично.

В прочем, в регистратуре журналистов заверили — никаких проблем с записью нет, очереди фактически отсутствуют. Заведующая поликлиникой Наталья Мочалова рассказала, что в поликлинике работают 13 докторов, не хватает — четырех участковых педиатров, двух ждут в этом году. Зарплата — в пределах 20−25 тысяч, при том что в частных клиниках предлагают до 60 тыс.

Заведующая обратилась к президенту с просьбой — сделать так, чтобы выпускники медицинских вузов закреплялись за регионом — это, по ее мнению, решит вопросы с кадрами.