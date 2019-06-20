«КПД Верховной рады Украины упал до нуля»

Киев, , 12:30 — REGNUM Коэффициент полезного действия Верховной рады Украины упал до нуля из-за напряженности в отношениях между администрацией президента Зеленского и парламентом.

Об этом 20 июня заявил журналистам в кулуарах Верховной рады депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Валерий Карпунцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что парламент (большинство которого формально представляют фракции БПП и «Народного фронта») продолжит блокировать любые законодательные инициативы президента Владимира Зеленского.

«Нет сотрудничества президента с парламентом… Из-за градуса напряжения коэффициент полезного действия (Рады — ред.) упал до нуля. Если президент конфликтует с парламентом, не будет никаких законов, даже если эти инициативы (законодательные инициативы президента — ред.) будут наилучшими и будут восприниматься всеми слоями общества, наукой или отраслями», — признался Карпунцов.

По его словам, в Раде также считают, что нет оснований для отставки генерального прокурора Юрия Луценко, на которой настаивают Зеленский и его окружение.

«Сейчас идет дискуссия об увольнении Луценко… Есть несколько видимых оснований, по которым можно уволить генпрокурора: его личное заявление, которого нет, вывод дисциплинарно-процессуальной комиссии, которой нет, или 150 подписей депутатов, которых нет… Представление об увольнении Луценко незаконное. Даже если проголосуют (за его отставку — ред.), будет решение суда, и он будет восстановлен в должности», — считает Карпунцов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада провалила целый ряд инициатив, внесенных на рассмотрение парламента президентом Зеленским.

В ответ Зеленский подытожил работу депутатов Рады за время своего президентства, поблагодарив парламентариев за то, что они своей «плодотворной работой доказывают, что решение о роспуске Верховной рады было правильным».

«Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной раде огромное спасибо… Что сделали депутаты за эти дни: оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров и старых силовиков на должностях. Оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение… Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — заявил президент в специальном видеообращении.