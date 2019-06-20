Четверг, 20 Июня 2019 года
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Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

Политика

Прожить на такую зарплату невозможно

Орел, 20 июня 2019, 12:23 — REGNUM  О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.

Так, учитель высшей категории из Орла сообщила о том, что ее зарплата составляет 10 тыс. 764 рубля. Также учитель высшей категории из Тверской области пожаловалась, что заработная плата составляет 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционная «прямая линия» с Владимиром Путиным проходит 20 июня. В этом году операторами сall-центра было принято более 1,5 млн вопросов.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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