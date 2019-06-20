В гордуме Димитровграда требуют наказать за надпись «Дума, одумайся!»

Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области разгорается скандал в связи с акцией многодетных семей. Отдельные депутаты от КПРФ в городской думе потребовали наказать инициаторов акции, которые написали перед зданием администрации призыв «Дума, одумайся!».

События стали разворачиваться после того, как 17 июня перед зданием администрации города атомщиков на асфальте появилась огромная надпись, сделанная цветными мелками: «Дума, одумайся!». По данным местных СМИ, с таким призывом к местным парламентариям обратились активисты города из числа многодетных семей, требуя решить вопрос с финансированием оформления земельных участков. Причиной стала редакция муниципального бюджета, в котором не были предусмотрены средства на межевание участков.

На акцию отреагировали отдельные депутаты-коммунисты, включая председателя гордумы, главу местного отделения КПРФ Александра Ерышева: как пишет «Ульяновская правда», он назвал надпись оскорблением депутатского корпуса, попросив руководство местной полиции найти и наказать виновных. Инициатор акции был вызван в полицию для дачи показаний.

В местной прессе также отмечают, что якобы «неизвестный коммунист» призвал депутатов гордумы одуматься и сдать мандаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на сентябрьских выборах в 2018 года в гордуму Димитровграда КПРФ получила 26 мандатов из 30.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко «обсудил возможность упрощенного введения процедуры внешнего финансового управления на примере ситуации, возникшей в Димитровграде», где местная власть не способна справиться с управлением.

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