Большой соблазн Зеленского — избавиться сразу от Порошенко и Тимошенко

Киев, , 12:08 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 20 июня, обсуждают результаты соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 8−12 июня, обнародованные накануне.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным социологов, партия певца Вакарчука «Голос» резко нарастила свой рейтинг, оттеснив с лидирующих позиций «Батькивщину» Юлии Тимошенко и «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Согласно последнему опросу, за партию Порошенко намерены проголосовать 5% респондентов — столько же составляет проходной барьер на выборах. По сути, политическая сила экс-президента может и не попасть в Раду следующего созыва.

Скорее всего, политический проект «Голос» Вакарчука действительно утопит на этих выборах скороспелый порошенковский проект «Европейская солидарность», комментирует данные соцопроса политолог Виктор Небоженко.

«Другое дело, что «Голос» Вакарчука, по замыслу Пинчука и других олигархов, может отобрать также голоса и у «Батькивщины» Тимошенко. Ровно столько, чтобы она не смогла реально претендовать на должность премьер-министра от сформированного парламентского большинства новой избранной Верховной Рады — альянса депутатов партии «Слуга народа» президента Зеленского и «Батькивщины» Тимошенко», — отмечает эксперт.

Политолог считает, что это большой соблазн для окружения президента Зеленского — избавиться одновременно от Порошенко и Тимошенко.

«Но это будет большая политическая ошибка самого Зеленского, как президента — попробовать самому управлять и президентской властью, Кабмином, и большинством в Верховной Раде, собранным из огромной фракции «Слуга народа» и покорных, удобных мажоритарщиков. Это опасно и огромная ответственность. Пока это в Украине не удавалось никому. Тут больше риска, чем перспектив для политических планов президента Зеленского», — резюмировал Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные парламентские выборы могут состояться на Украине 21 июля. Однако в настоящий момент Конституционный суд страны рассматривает иск депутатов Рады, которые считают указ Зеленского о досрочном роспуске парламента неконституционным. Если суд станет на сторону депутатов, проведение досрочных выборов окажется под вопросом.

19 июня стало известно, что глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков не исключает объединения политсилы с партией «Голос» Святослава Вакарчука.

«Вопрос — зачем ты будешь объединяться… Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии «Слуга народа», то, теоретически, объединение возможно», — заявил Разумков.