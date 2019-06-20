В Москве пройдут переговоры глав МИД и Минобороны России и Египта

Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве 24 июня пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате «2 + 2», сообщили 20 июня в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что стороны планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, положение в Судане, проблематику безопасности в районе Персидского залива, ближневосточное урегулирование, а также вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Сочи пройдет межпарламентская конференция «Россия-Африка», которая будет логическим продолжением Большого форума по развитию парламентаризма.

Также напомним, что в октябре 2019 года в Сочи состоится саммит Россия — Африка под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.