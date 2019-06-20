Четверг, 20 Июня 2019 года
12:13:35 МСК

Индонезия и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании в сфере труда

Политика

Стороны договорились о двустороннем сотрудничестве в области трудовых ресурсов

Женева, Швейцария, 20 июня 2019, 12:13 — REGNUM  Индонезия и Швейцария договорились о двустороннем трудовом сотрудничестве, которое было реализовано в меморандуме о взаимопонимании между федеральным министерством экономики, образования и научных исследований Швейцарии и министерством трудовых ресурсов Индонезии, сообщает Antaranews.

«Правительство Индонезии надеется, что подписанный меморандум о взаимопонимании может быть немедленно реализован в рамках конкретной программы сотрудничества», — заявил министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири после международной конференции труда, которая прошла в Женеве.

Министр трудовых ресурсов Индонезии пояснил, что меморандум охватывает три области сотрудничества: развитие навыков в условиях промышленности 4.0, наращивание потенциала в области исследований занятости, обмен опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства труда Индонезии Сугенг Приянто выступил за расширение роли Движения неприсоединения в международной организации труда.

Читайте также: Делегация из Индонезии приняла участие в международной конференции труда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить