Индонезия и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании в сфере труда

Женева, Швейцария, , 12:13 — REGNUM Индонезия и Швейцария договорились о двустороннем трудовом сотрудничестве, которое было реализовано в меморандуме о взаимопонимании между федеральным министерством экономики, образования и научных исследований Швейцарии и министерством трудовых ресурсов Индонезии, сообщает Antaranews.

«Правительство Индонезии надеется, что подписанный меморандум о взаимопонимании может быть немедленно реализован в рамках конкретной программы сотрудничества», — заявил министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири после международной конференции труда, которая прошла в Женеве.

Министр трудовых ресурсов Индонезии пояснил, что меморандум охватывает три области сотрудничества: развитие навыков в условиях промышленности 4.0, наращивание потенциала в области исследований занятости, обмен опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства труда Индонезии Сугенг Приянто выступил за расширение роли Движения неприсоединения в международной организации труда.

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