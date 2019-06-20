Ещё один новосибирец заявил о желании участвовать в выборах мэра

Новосибирск, , 12:05 — REGNUM Новосибирский общественник Олег Викторович заявил, что намерен принять участие в выборах мэра Новосибирска как кандидат. Пойти на выборы он планирует от «Партии Дела», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Да, я пойду. «Партия Дела» выдвигает меня. Мне не надо будет собирать шесть тысяч подписей. Это упрощает процедуру. Для меня это решённый вопрос», — сказал Викторович в интервью видеоблогеру Тимуру Ханову.

На вопрос Ханова, для чего он идёт на выборы, Викторович ответил, что нужно город защитить и необходимо сделать качественно другой рывок.

«Кто выразит чаяния жителей города Новосибирска кроме меня и лучше меня? Я вот уже три года занимаюсь болевыми точками города», — сказал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета депутатов Дмитрия Асанцева рассказал, что о своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска уже заявили порядка 13−14 кандидатов. Он не исключил, что количество желающих будет ещё расти.

Накануне, 19 июня, депутаты Горсовета Новосибирска назначили дату выборов мэра города. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Желание участвовать в выборной кампании уже высказали действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), депутат Горсовета Наталья Пинус (самовыдвижение), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко, бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение) и доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, которыйпланирует выдвигаться от «Справедливой России».

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