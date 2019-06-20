Правительство Гройсмана оставит «наследство» в виде долгов — Медведчук

Киев, , 12:10 — REGNUM Правительство Украины под руководством Владимира Гройсмана оставит в наследство своим преемникам огромные долги, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 20 июня телеканал 112.ua.

«Бывший директор рынка, кричавший из президиума Верховной рады, что покажет, как управлять государством, и, видимо, думавший, что делать это так же легко, как руководить винницким рынком, нанёс украинской экономике и стране в целом колоссальный вред», — рассказал Медведчук.

За годы руководства Гройсмана государственный долг Украины вырос на 19%, причём внешний долг Украины вырос на 12,8%, а внутренний долг — на 31,2%, отметил Медведчук.

Политик добавил, что займы при Гройсмане брались под заоблачно высокие проценты.

«Что сказать, правительству Гройсмана есть чем гордиться: оно наращивает долги просто невиданными темпами и оставит новой власти и новому Кабинету министров «достойное» наследство», — подытожил Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Таран рассказал, что на Украине все премьер-министры шли в политику, сетуя на свои неудачи и помехи со стороны «окружения». В этом Гройсман повторяет ошибки Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко и других украинских политиков.

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