России важно укреплять свою безопасность в свете политики США — МИД РФ

Москва, , 12:00 — REGNUM Российские власти считают необходимым «плотно и настойчиво» укреплять безопасность страны в свете политики Соединённых Штатов. Иначе Россия может оказаться перед возросшими рисками, которых и так немало, заявил 20 июня журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что США, по большому счёту, не готовы применять к категории «неугодных» им стран иные инструменты, кроме прессинга. Такая тенденция опасна для всего мирового сообщества.

Рябков, в частности, напомнил о заявленном желании США работать в направлении более широкого соглашения, чем так Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), так называемая иранская ядерная сделка. Однако кроме «вербальных импульсов» со стороны США ничего не последовало, отметил он, указав, что это говорит о сокращении инструментов во внешнеполитическом арсенале США.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что власти США сознательно нагнетают обстановку в Персидском заливе и стремятся максимально осложнить ситуацию вокруг Ирана. Так дипломат прокомментировал намерение Пентагона перебросить ракетные комплексы Patriot на Ближний Восток.

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